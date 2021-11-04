Приговор матери-убийце пятерых детей

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению женщину, убившую своих пятерых детей.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Как установило следствие, 28-летняя жительница города Золингена увидела в фотографию мужа с другой женщиной. После этого она усыпила детей при помощи медикаментов, утопила их в ванной или задушила. Младшей из жертв был год. Старшей - восемь.

В живых остался только шестой ребенок. Убийца отпустила 11-летнего сына к бабушке. Сама же была схвачена полицией при попытке покончить с собой на местном вокзале.

Матиас Рот, судья окружного суда Вупперталя: "При совершении преступления она умышленно привела детей в невменяемое состояние при помощи коктейля из наркотических средств".

Оглашая вердикт, судья отметил особую тяжесть содеянного. Обычно это исключает возможность досрочного освобождения после 15 лет отбывания срока.

Адвокаты готовятся обжаловать приговор, упирая на то, что их подзащитная в детстве подвергалась сексуальному насилию.