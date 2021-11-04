Путь к "зеленой" экономике: Италия перерабатывает бумагу и картон

Этот итальянский завод по переработке отходов превращает использованную бумагу и картон в сырьевой материал всего лишь за 48 часов. Весь этот сектор экономики состоит из маленьких и средних компаний, похожих на эту. Общий объем производства оценивается примерно в 4 миллиарда евро.

"Грузовики привозят использованную бумагу сюда. Здесь материал разгружают, сортируют и перерабатывают с помощью этих машин", — рассказывает корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

На рынке существует 90 сортов сырьевого материала. Этот завод производит 15 из них. Чем белее цвет бумаги, тем дороже она стоит.

"Сейчас мы находимся в сердце нашего производства. В этом помещении мусор превращается в сырье. Мы делаем примерно 200 тонн сырьевого материала для бумажной промышленности. В основном бумага приходит к нам из муниципальных баков для переработки отходов, а также с промышленных и коммерческих предприятий", — говорит главный менеджер завода по переработке бумаги Ricicla Centro Italia Луиджи Леттиери

Переработка бумаги не только уменьшает количество срубленных деревьев, но и снижает вредные выбросы в атмосферу, производимые при рубке лесов.

"Когда сырьевой материал готов, его укладывают в эти грузовики и везут на другие заводы — производить новую бумажную продукцию", — продолжает Джорджия Орланди.

Италия — одна из ведущих европейских стран по переработке отходов. В стране заново используется около половины всего мусора. С чем связан такой успех?

"С одной стороны, есть компании, которые давно этим занимаются. Нашей стране не хватает сырья, поэтому мы научились снова использовать то, что было выброшено в корзину. В данном случае — бумагу. С другой стороны, эта система распространилась по всей территории в равных пропорциях: и на севере, и на юге. Это отличается от других секторов экономики. Обычно в южной Италии меньше заводов, чем в северной", — считает генеральный директор Unirima Франческо Сицилия.

Италия инвестирует значительную часть денег, полученных от ЕС для восстановления после пандемии, в "зеленую" экономику, в том числе в сектор перерабатывания бумаги. Но это проблема касается не только Италии.

"Что нужно сделать Европе? Обеспечить спрос на переработанные материалы. Это бы увеличило возможности для бизнеса в этом секторе", — уверена президент EURIC Синция Венццози.

Таким образом переработка бумаги может стать примером для подражания и в других сферах итальянской "зеленой" экономики.