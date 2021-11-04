США сворачивают выкуп облигаций, ЕС выжидает

Соединённые Штаты объявили, что в ноябре они начнут сворачивать свою крупномасштабную программу выкупа облигаций. Она была введена для преодоления последствий пандемии. Но по мере восстановления экономики Федеральная резервная система стала видеть в этом всё меньше необходимости. Но теперь перед американским центробанком встаёт непростая задача – отменить политику сверхнизких процентных ставок.

«Время для поднятия базовой ставок и начала отмены ковидных субсидий будет зависеть от курса экономики, - сказал глава Федрезерва Джером Пауэлл. - У нас хватит терпения. А когда потребуется ответ, мы не будем колебаться».

Европейский центральный банк считает повышение процентных ставок в следующем году «маловероятным». Инфляция растет по обе стороны Атлантики, но председатель ЕЦБ считает, что это временная проблема. Кристин Лагард выразила надежду, что, благодаря успешной вакцинации, производство и потребление увеличатся.

Старший экономист банка ING объясняет осторожность Евросоюза тем, что его экономика восстанавливается медленнее, чем американская:

«Мы ожидаем, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в течение следующего года, - сказал Берт Колийн. - Что касается Европы, то похоже, это не произойдёт в ближайшее время. Мы слышали, как Кристин Лагард сказала, что она не ожидает создания таких экономических условий, которые потребуют повышения процентных ставок в течение следующего года. У слов главы центробанка определённо явствует, что Европа пойдёт на первое повышения процентной ставки позднее, чем Соединенные Штаты."

Европейский центрабанк выполняет свою инициативу по стимулированию экономики, ослабленной распространением коронавируса. Она должна завершиться в марте 2022 года, но не исключено, что выкуп облигаций продолжится и вне этой программы.