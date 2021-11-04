На французской стороне Ла-Манша не понимают англичан

На северном побережье Франции местные жители и деловые люди нервничают из-за того, что переговоры с британцами затягиваются, не обещая взаимоприемлемого результата. Спор о правах на рыболовство усиливает напряженность в отношении между недавними союзниками по ЕС и друзьями. Мало того, что после «брексита» обе стороны Ла-Манша стали меньше общаться и было разорвано много человеческих уз, теперь ощущается угроза торговой войны.

Директор порта Булонь-сюр-Мер недоумевает, почему партнёры перестали выполнять свои обязательства:

«Мы не злимся на британцев. Они наши соседи, до них каких-то 40 километров, - говорит Ален Кайе. - Но мы не понимаем британских претензий. Зачем мы должны доказывать, что у каждого нашего судна давняя история ловли рыбы в этом районе. Мы особенно не понимаем, почему британцы не соблюдают торговое соглашение».

В Кале крепнет мнение, что президент Франции должен распорядится об ужесточении пограничного контроля и более строгом досмотре грузов. Иначе Эмануэлю Макрону не переизбраться в следующем году.

«Он должен что-то сделать, выборы или нет, он должен защищать свой народ, - говорит начальник порта Жан-Марк Пюиссо. - Наш президент вряд ли рад тому, что он обязан проявлять жёсткость и угрожать санкциями. Но что он может сделать? С ним не разговаривают с другой стороны пролива».

Грузовикам всё труднее пробраться через британские порты. Начальник Кале считает, что в этом конфликте не будет победителя:

«Все будут наказаны - Великобритания, Франция, рыбаки, порт Кале. Порт Дувра тоже. Все пострадают из-за такой глупой проблемы".

Весь Евросоюз сильно страдает во многих отношениях с тех пор, как Соединённое Королевство его покинуло. Но Брюссель предпочитает не вмешивается в нынешний спор между Лондоном и Парижем.