Мэром Нью-Йорка избран Эрик Адамс, кандидат от Демократической партии, бывший полицейский. По предварительным данным, он получает более двух третей голосов и станет вторым в истории города темнокожим мэром, сменив однопартийца Билла де Блазио. Главный соперник Адамса, республиканец Кертис Слива, уже признал своё поражение. Выступая перед сторонниками, новоизбранный мэр поделился подробностями своей биографии:

– Моя мать убирала дома, я мыл посуду. Меня избивали полицейские, забирали в участок, сажали в изолятор, и я был уверен, что моё будущее уже предрешено. А теперь я буду руководить этим и всеми другими участками Нью-Йорка, потому что стану мэром города.

В ходе предвыборной кампании Адамс обещал уделять особое внимание вопросам безопасности в городе, где за последний год заметно выросла преступность. Новый мэр вступит в должность 1 января 2022 г.