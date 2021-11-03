"Изменения климата — величайшая экономическая возможность"

Глобальная финансовая система должна быть целиком перестроена под цели "озеленения" мировой экономики. К такому выводу пришли министры финансов государств мира, которые встречаются на COP26 в Глазго.

Политики уже объявили о создании "Финансового альянса Глазго за углеродную нейтральность". Великобритания, как одна из стран-хозяек климатического саммита, обещает открыть кошелёк первой.

Риши Сунак, канцлер казначейства Великобритании:

"Великобритания выделит сто миллионов фунтов рабочей группе, которая ускорит доступ развивающихся стран к необходимым финансам. Мы поддерживаем новый рыночный механизм, который позволит выпустить в Великобритании миллиарды новых "зелёных облигаций" для финансирования возобновляемой энергетики в развивающихся странах".

Ведущие страны обещают выделять по 10 миллиардов долларов ежегодно до тех пор, пока углеродная нейтральность не будет достигнута. Суммы вливаний до середины века должны быть колоссальными.

Джанет Йеллен, министр финансов США:

"Мы приблизительно оценили этот глобальный переход, и в мировом масштабе он будет стоить от 100 до 150 триллионов долларов в течение следующих 30 лет. Изменения климата — это одна из величайших экономических возможностей нашего времени".

Банки и финансовые организации источают оптимизм по поводу потенциального участия частного капитала и компаний и мягко критикуют политиков за "нерешительность".

Вернер Хойер, председатель Европейского инвестиционного банка:

"Я не доволен и не удовлетворён теми результатами, каких политические лидеры добились в Риме. Наши амбиции простираются гораздо дальше — и я надеюсь, что их амбиции тоже. Иногда мне кажется, что в общественной сфере нам слегка не хватает смелости".

В рамках "глобального зелёного перехода" будут введены и меры жёсткого контроля над деятельностью предприятий, глобальные стандарты отчётности и обязательное раскрытие "сведений об устойчивом развитии".