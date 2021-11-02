Yahoo уходит из Китая

Американская компания Yahoo, владеющая поисковой системой с таким же названием, заявила о прекращении функционирования своих сервисов на территории Китая. В компании сообщили, что решение принято из-за усложнения условий ведения бизнеса и правовой среды в Китае.

Уход Yahoo из Китая — по большей части символический шаг, поскольку компания начала закрывать в стране свои основные сервисы, в частности электронную почту и новостной ресурс, еще в 2013 году.

В Китае 1 ноября вступил в силу закон о защите частной информации, который регулирует сбор и хранение данных, и в случае нарушения предполагает штраф в размере 5% годового оборота компании. Иностранные предприятия, обрабатывающие информацию, должны открыть свои представительства в Китае.