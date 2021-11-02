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мир

Хауген призывает Цукерберга уйти

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 Лев Удольский
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Хауген призывает Цукерберга уйти
Авторское право  ANTONIO COTRIM/EPA
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Компания Facebook не изменится до тех пор, пока она возглавляется Марком Цукербергом, её основателем. Так заявила Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница корпорации, на технологической конференции Web Summit, открывшейся в понедельник в Лиссабоне.

– В компании Facebook намерены свести нашу прежнюю соцсеть к ложному выбору, который пытались сформулировать следующим образом: либо цензура, либо свобода слова. Я вновь повторяю, что существуют решения, не основанные на содержании.

Кроме того, Хауген вновь обвинила компанию в пренебрежении интересами пользователей:

– В Facebook следуют модели поведения, при которой во главу угла ставится собственная прибыль, а не наша общая безопасность.

Хауген три года проработала в Facebook менеджером. Около месяца назад она передала властям и журналистам ряд внутренних документов компании, на основании которых многие СМИ опубликовали расследования, посвящённые деятельности Facebook.