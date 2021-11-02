Рекордный уровень заражения выявлен в Киеве

Рекордный уровень заражения коронавирусом выявлен в Киеве: суточный прирост по сравнению с 1 ноября увеличился почти в четыре раза, зафиксировано более 1700 новых случаев Covid-19. отделения интенсивной терапии для инфицированных коронавирусом в больницах города заполнены практически полностью. Большинство пациентов невакцинированы. Киев и 16 регионов страны перешли в так называемую красную зону эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения.

"В рамках адаптивного карантина некоторые виды деятельности ограничены, но мы сделали исключение для полностью вакцинированных людей, если ваши сотрудники либо клиенты получили две дозы прививки, то вы может работать", — объясняет представительница минздрава Украины Ирина Руденко.

По данным последнего соцопроса, 43% взрослого населения страны не готовы делать прививку.

Говорит жители Киева:

"Лишение возможности передвигаться по городу и работать без прививки — это вдвойне неправильно".

"Если люди вакцинируются, то никаких проблем не ощущают. Ну а кто не вакцинируется, тот сидит дома"

Полностью вакцинированы менее 20% жителей страны. Число госпитализированных с инфекцией впервые с начала пандемии превысило 50 тысяч.