Ученые призывают сохранить болота Западной Сибири

Внимание, болота! В контексте проходящего в Глазго климатического саммита, ученые призывают к сохранению ландшафтов с избыточным увлажнением, поскольку они способствуют замедлению процесса изменения климата. По словам ученых, роль лесов в поддержании углеродного баланса на планете значительно снизилась из-за участившихся пожаров, в то время как роль болот возросла. Эти участки содержат огромные запасы торфа и противодействуют парниковому эффекту, связывая углерод. В целом водно-болотные угодья и торфяники, занимают сравнительно небольшую площадь на планете. Но польза от них велика.

Сергей Крипотин, биолог, Томский государственный университет: "Торфяные болота содержат в два раза больше углерода, чем все наземные лесные экосистемы мира. Эти всего лишь 3% поверхности планеты содержат примерно 30% всего почвенного углерода, который накоплен на суше нашей планеты".

Васюганские болота в Западной Сибири - крупнейшая болотная система северного полушария. Их общая площадь - 53 тысячи квадратных километров - больше, чем территория Швейцарии. Эти места ученые называют "холодильником": поглощая углекислый газ из окружающей среды, болота помогают охлаждать планету. Однако у них есть потенциал превратиться в серьезную климатическую угрозу. Тот же массив болот Западной Сибири можно разделить на северную и южную части, и каждая из них играет разную роль в изменении климата. В северных болотах, скованных мерзлотой, наблюдаются процессы таяния и выброса в атмосферу углекислого газа и метана.

Сергей Крипотин, биолог, Томский государственный университет: "На севере Западной Сибири болота играют негативную роль. С точки зрения климата, они являются, скажем так, источником достаточно заметным выделения парниковых газов или, как это говорят, метановой угрозы, потому что метан еще хуже. У него в более чем 30 раз более сильный парниковый эффект, чем у углекислого газа. На юге западной Сибири болота играют положительную роль".

Ученые Западной Сибири считают чрезвычайно важным изучение и сохранение Васюганских болот. Пока они продолжают поддерживать углеродный баланс на планете и, по мнению биологов, так будет продолжаться еще как минимум сто лет. Но люди, предупреждают экологи, полагаясь на природу, должны избавить ее от негативного антропогенного влияния.