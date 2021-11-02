Режим ЧП в Эфиопии: повстанцы Тыграя планируют наступление на столицу

Правительство Эфиопии ввело режим чрезвычайного положения в стране.

Поводом для этого стал захват повстанцами Народного фронта освобождения Тыграя двух стратегических городов Дэссе и Комбольча к северу от Аддис-Абебы.

Фронт объединил свои силы с "Армией освобождения Оромо" 1 ноября, и, как сообщается, вместе они планируют наступление на столицу.

Власти призвали жителей объединиться против повстанцев и быть готовыми защищать город с оружием в руках.

В 2018 году имевший правящие позиции Народный фронт освобождения Тыграя ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. Повстанцы потребовали от федеральных властей автономии и в сентябре 2020 года провели выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт.

При этом генсек ООН еще в августе заявил о гуманитарной катастрофе в Эфиопии. По его словам, минимум 400 тыс. человек там живут в условиях голода.