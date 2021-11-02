Экс-президент Франции Николя Саркози отказался отвечать на вопросы суда. В Париже идут слушания по так называемому "делу о соцопросах". Саркози обладает неприкосновенностью, и его вызвали только как свидетеля. Но экс-президент заявил, что исходя из конституционного принципа разделения властей, он обязан отвечать не перед судом, а перед французами.

Жером Карсенти, адвокат:

"Он укрылся за конституционным положением, которое он сам трактовал именно таким образом, но которое по нашему мнению совсем нельзя толковать так буквально. В любом случае, мы поняли, что Николя Саркози не поможет прояснить ситуацию в этом деле, мы поняли, что нам придётся обойтись без него. У нас в любом случае достаточно материалов, чтобы выяснить и роль самого Саркози, которого, конечно, не будут обвинять, и какова роль фактических обвиняемых".

Речь идёт о предполагаемых нарушениях при заключении контрактов на консалтинг и опросы общественного мнения, которые заказывал Елисейский дворец. По данным счётной палаты, администрация Саркози заключала их без проведения тендера, что строго запрещено.

На скамье подсудимых — пять человек, занимавших ключевые посты в окружении Саркози. Для него самого это уже далеко не первое судебное дело, по некоторым из них он уже получил условные сроки.