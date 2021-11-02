Великобритания и Франция снова спорят из-за рыбы. В рамках торговой сделки после «брексита» стороны договорились выдавать лицензии тем судам, которые могут доказать достаточно долгую историю своего промысла в водах друг друга. Но вспыхнули разногласия по поводу того, сколько доказательств необходимо, что вызвало гнев во Франции, когда Великобритания и остров Джерси отклонили заявки французских судов на ловлю рыбы возле Нормандских островов.

Но дары моря составляет всего 0,1% британской экономики и 0,06% французской. Причины напряженности объясняет лондонский профессор европейской политики Ананд Менон.

«Рыболовство с экономической точки зрения является незначительной частью французского и британского хозяйств, но причастные к этой деятельности избиратели широко представлены в органах власти. В следующем году предстоит продлевать свой президентский срок Эммануэлю Макрону. А для Бориса Джонсона всегда было политически важным проявлять заботу о рыболовецких общинах, которые в течение многих лет чувствовали себя обделёнными. Развитие прибрежных городов стоит на высоком месте в планах премьер-министра. Поэтому было бы странно, если бы в рыбном вопросе британское правительство отвернулось именно от тех общин, которым оно обязуется помогать".

Франция уже готовится пресекать посягательства бывшего союзника по ЕС на свои интересы, она арестовала на днях британский траулер и пригрозила запретить выгрузку британского улова в своих портах. Но профессор Ананд Менон настаивает на том, что ни одна из сторон на самом деле не хочет торговой войны, которая может разразиться случайно.

«Одна из интересных особенностей спора на данный момент заключается в попытках его урегулирования на двусторонней основе между Лондоном и Парижем, а не через Механизм выполнения Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. Французы обвиняют британцев в нарушении этого соглашения. Брюссель занимает не столь жёсткую позицию, но предупреждает Лондон, что если дело дойдёт до торговой войны, то Евросоюз может применить против Великобритании инструменты наказания за нарушение этого соглашения, а не сами французы».

На это неделе наблюдается деэскалация напряженности между двумя берегами Ла-Манша. По предложению Франции, на начало ноября назначены торговые переговоры Евросоюза и Соединённого Королевства. ЕС оказался в неловком положении между странами, одна из которых была его сооснователем, а другая является влиятельным членом. Провал такого посредничества может обострить и другие нерешённые проблемы «брексита», такие как статус Северной Ирландии.