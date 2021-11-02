Человечество всё реже пользуется огнём и сжигает загрязняющее атмосферу топливо. Зато люди всё больше потребляют, казалось бы, чистую информацию, когда общаются по компьютеру, смотрят видео на мобильном телефоне, обменивайтесь фотографиями с помощью планшетов. Но вся эта активность влияет на глобальный климат.

«Заходя на интернет-сайт вы способствуете выбросу парниковых газов, - говорит бельгийский эксперт по IT-технологиям Оливье Вергейнст. - Просто открыв главную страницу какой-нибудь новостной службы, вы уже потребляете большой объём данных. На их создание, обработку и передачу расходуется столько энергии, сколько потребляет автомобиль за 20-30 метров пути. На ваш компьютер и подключённые к нему сети работают электростанции, выбрасывающие CO2. Но если умножить эту энергию на количество людей, которые могут посетить __главную страницу этого новостного сайта (а во Франции это в среднем 100 млн человек в месяц), это будет эквивалентно поездке на машине протяжённостью 80 тыс км в день».

80% данных, передаваемых через широкополосный интернет, это видеосигнал. Чем выше качество изображения, тем больше выделяется углекислого газа. Остальные 20% приходятся на веб-сайты и электронную почту. С переходом многих людей на удалённую работу появилось новые цифровые инструменты, тоже мало отвечающие требованиям устойчивого развития.

«Инструменты удалённой работы потребляют энергию. Например, в ходе видеоконференции передаётся много данных, - продолжал бельгийский эксперт. - Если же выключить видеокамеры всех участников мероприятия и оставить только звук, то будет передаваться только 7% от первоначального объёма данных. А карбоновое воздействие составит только 38% по сравнению с той же видеоконференцией, на которой у нас были бы включены камеры ».

На сектор высоких технологий в настоящее время приходится 2% мировых выбросов парниковых газов. Эта доля может достичь 14% к 2040 году, если не ограничивать выпуск электроники и объёмы передаваемых данных. Но если человечество повернёт вспять информационный прогресс, то можно снова оказаться у костра.