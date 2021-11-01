Япония помогает Кении внедрять чистую энергетику

Программа "Зеленая Япония" посвящена инновационному пути этой страны к углеродной нейтральности. Мы узнаем, как Япония продвигает низкоуглеродные технологии в развивающихся странах, которые зачастую не могут себе позволить сокращение выбросов парниковых газов. Наш корреспондент Моника Пинна отправилась в Кению.

Моника Пинна, Euronews:"Ежегодно эти пруды дают 250 тысяч тонн соли. Это один из основных производителей Восточной Африки. Благодаря сотрудничеству с Японией здесь удалось сократить выбросы углекислого газа на 25%".

Компания Krystalline Salt работает с одной из крупнейших промышленных солнечных электростанций в Кении. Финансируемая Японией, эта солнечная установка обеспечивает 1,6 ГВт-ч чистой электроэнергии в год. Это позволяет компании преодолевать нестабильное снабжение местной электросети.

Динеш Шикотра, генеральный директор Krystalline Salt:"Наша главная проблема - это стабильность электроэнергии. За день у нас может произойти до пяти отключений, что нарушает производство. В итоге мы не справляемся со спросом".

Нестабильная подача электроэнергии вынуждала компанию инвестировать в дорогие и загрязняющие окружающую среду генераторы, пока в 2016 году не была построена солнечная электростанция.

Динеш Шикотра:"На самом деле, это была наша мечта - использовать солнечную энергию. Мы узнали о соглашении между правительствами Кении и Японии о совместном кредитном механизме. Мы тесно сотрудничали с ними. Они также помогли нам получить грант на строительство этой великолепной солнечной электростанции".

Совместный кредитный механизм - это часть проекта по сотрудничеству между Японией и 17 развивающимися странами в рамках углеродного рынка, запущенного в 2013 году в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения. Он позволяет Японии обмениваться технологиями и ресурсами, способствуя углеродной нейтральности во всем мире.

Анне Ньятиши Омамбия, Национальное управление по охране окружающей среды:"Эта работа заключается в поддержке проектов низкоуглеродного развития, передаче технологий и повышении технических навыков. Это один из способов, с помощью которого игроки частного сектора и правительства могут добиться низкоуглеродного развития, одновременно поддерживая процесс промышленного роста".

Солнечная установка компании Krystalline Salt позволила ей увеличить производственные мощности и сэкономить на расходах на электроэнергию. Часть сэкономленных средств инвестируется в социальные программы, например, в гранты для студентов.

Динеш Шикотра:"С момента запуска этой электростанции в 2016 году мы сократили выбросы углекислого газа примерно на 5 тысяч тонн. Мы смогли создать больше рабочих мест для местного населения, так что это стало для нас положительным фактором".

Мы отправились в самое сердце региона Масаи, чтобы открыть для себя еще один проект, в котором японский опыт в области чистой энергии меняет жизнь людей.

Дэвид живет в отдаленной деревне, где нет автономной сети. Его солнечный фонарь позволяет ему учиться дома вечерами. Он является частью проекта японского частного технологического гиганта Panasonic "Light Up The Future" (Осветить будущее).

Дэвид Нкурруна, ученик школы Илкимати:"Когда мы пользовались дровами и керосиновыми лампами, учиться было очень трудно из-за дыма. Когда у нас появились эти лампы, мои оценки повысились, потому что я смог лучше учиться".

ученики начальных классов школы Илкимати фото Моника Пинна

350 учеников начальных классов школы Илкимати получили в подарок по солнечному фонарю. Цель проекта - сократить школьные прогулы и улучшить успеваемость.

Лоуренс Нзай, World Vision Kenya:"В школе повысилась посещаемость, и одним из конкретных результатов этого проекта стало повышение успеваемости, а также улучшение ситуации с прогулами, потому что дети, которые не выполнили домашнее задание, не хотят приходить в школу, потому что боятся, что их накажут".

В рамках проекта школа получила солнечные батареи и смогла увеличить количество уроков.

фото Моника Пинна школа Илкимати

Пурити Коикаи, учитель начальной школы Илкимати:"Раньше у нас не было электричества. После того, как в школе появилось электричество, дети могут приходить на вечерние занятия. Каждый вечер у них есть урок, а потом они идут домой".

Япония продолжает ускорять действия против изменения климата на глобальном уровне, и наша программа уже на следующей неделе расскажет о новаторских проектах по переработке углерода.