Австралийцы, оказавшиеся во время пандемии за границей, возвращаются на родину

Слезы радости в международном аэропорту Сиднея. Спустя полтора года после введения ограничительных мер Австралия открыла границы для своих полностью вакцинированных граждан и их ближайших родственников. Теперь австралийцы, находящиеся за пределами родины, могут вернуться домой.

Въезд без карантина пока разрешен в столицу страны Канберру, штаты Новый Южный Уэльс и Виктория. Планируется, что с 1 декабря на въезд без последующей самоизоляции даст добро австралийская Северная территория.