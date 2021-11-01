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Австралия

Австралийцы, оказавшиеся во время пандемии за границей, возвращаются на родину

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 Ирина Александрова
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Австралийцы, оказавшиеся во время пандемии за границей, возвращаются на родину
Авторское право  Rick Rycroft/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Слезы радости в международном аэропорту Сиднея. Спустя полтора года после введения ограничительных мер Австралия открыла границы для своих полностью вакцинированных граждан и их ближайших родственников. Теперь австралийцы, находящиеся за пределами родины, могут вернуться домой.

Въезд без карантина пока разрешен в столицу страны Канберру, штаты Новый Южный Уэльс и Виктория. Планируется, что с 1 декабря на въезд без последующей самоизоляции даст добро австралийская Северная территория.