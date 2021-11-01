В столице Мексики снято большинство ограничений, введённых во время пандемии, и здесь вновь проходят празднования традиционного Дня мёртвых. По всему городу были установлены 150 алтарей для подношений, а также мемориал жертвам ковида. Родственникам погибших было предлежено разместить здесь фотографии своих близких. Говорит Сальвадор Альварес, представитель администрации исторического центра Мехико:

– Это место предназначено для создания мемориала и подношений всем тем, кто, к несчастью, умер от ковида и с кем родственники не смогли проститься так, как им хотелось бы.

– Моего отца забрали в больницу на обследование, – рассказывает одна из женщин, пришедших к мемориалу, – за ним приехала скорая помощь, и единственное, что я успела сказать ему – во всём слушаться врачей, ведь, хоть я уже и взрослая, он мне по-прежнему очень нужен. Это было последнее, что я ему сказала.

По традиции в этот день здесь украшают кладбища лентами и цветами. История праздника уходит корнями в культуру индейских племён. Жервами коронавируса в Мексике стали 288 тысяч человек.