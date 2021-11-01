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Швейцария

Скорбный рекорд: в мире от ковида скончались более 5 млн человек

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 Ирина Александрова
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Скорбный рекорд: в мире от ковида скончались более 5 млн человек
Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Пандемия коронавируса унесла жизни более пяти миллионов человек. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

При этом по мнению экспертов, реальная ситуация выглядит гораздо более драматичной: число людей, скончавшихся от ковида может достигать 15 миллионов. Дело в том, что официальная статистика основана на подсчетах, проведенных в больницах. Однако многие инфицированные умирают дома; их имена не попадают в списки. Особенно это касается бедных стран.

Среди умерших десятки тысяч медработников. Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

Летальность новой инфекции составляет 2,03%, показатель не поднимается выше 3% уже почти год.

Иммунизация посредством прививки, не устают повторять медики, единственный эффективный способ борьбы с пандемией коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество "обеспечить жителей всех уголков мира крайне необходимыми вакцинами и медикаментами". Только вместе, проявляя солидарность, мы сможем победить пандемию", - подчеркнул Гутерриш.