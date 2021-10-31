Грузия: выборы прошли, оппозиция выходит на улицы

Грузия: выборы прошли, оппозиция выходит на улицыКомментарии
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Сторонники оппозиции провели в центре Тбилиси крупную акцию протеста. Они обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации прошедших муниципальных выборов. Тысячи людей вышли к зданию парламента на митинг, в ходе которого кандидат в мэры столицы Ника Мелия пообещал опротестовать официальные итоги голосования в крупных городах.
Согласно данным Центризбиркома, кандидаты от правящей партии победили в 19 из 20 муниципалитетов Грузии, в том числе в Тбилиси, где действующий мэр Каха Каладзе получил более 55% голосов.