Оппозиция Грузии считает прошедшие выборы в местные органы власти нечестными. Глава партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, претендовавший на пост мэра Тбилиси, созвал своих сторонников на акцию протеста у здания парламента, чтобы опротестовать итоги второго тура голосования, по которым кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" выиграли в 19 из 20 муниципалитетах, в том числе и в 5 самых крупных городах страны. Были избраны также депутаты в местные собрания в 24 мажоритарных округах.

"Слава Богу, выборы прошли очень хорошо, мирно, и, по предварительным результатам, мы победили в каждом муниципалитете", - с удовлетворением констатировал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия победила тогда в 44 из 64 муниципалитетах, набрав 46,7 % голосов. Во втором туре она показала схожий результат.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михаила Саакашвили - на втором месте, у неё 30,7%. По заключённому при сотрудничестве ЕС соглашению, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власти должны была провести досрочные парламентские выборы.

Накануне голосования Саакашвили вернулся в Грузию и был взят под стражу. Он объявил себя политзаключенным и начал голодовку.