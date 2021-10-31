Проверки на крымских дорогах и протесты на лондонских площадях

Коронавирус крепко зацепился за Европу. В Румынии ежедневно регистрируются сотни смертей от ковида. За сутки от тяжелого заболевания скончались 413 человек. За тот же период выявлено свыше 12 тысяч инфицированных. Порядка двух тысяч больных находятся реанимации. По словам врачей университетской клиники Бухареста, вакцинированные пациенты - большая редкость.

В Крыму на трассах под Севастополем установлены блокпосты, где проверяют QR-коды о вакцинации или справки о перенесенном ковиде. Тех, у кого нет соответствующих документов разворачивают при попытке въехать в город или покинуть его. Жителей старше 60 лет обязали оставаться дома.

В Лондоне сотни противников санитарных пропусков провели марш протеста. Манифестанты перекрыли несколько основных автомобильных дорог британской столицы. Участники акции подошли к посольства Канады и Австралии, что бы выразить солидарность с теми, кто в этих странх так же не доволен "зелеными сертификатами".