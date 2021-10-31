Теракт в аэропорту Адена

По меньшей мере 12 человек погибли в результате теракта в аэропорту йеменского города Аден. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван у внешних ворот аэропорта. В Йемене с 2014 года не прекращается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. Число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. По данным ООН, 70% населения страны нуждается в гуманитарной помощи и Йемен рискует столкнуться с голодом "библейских масштабов".