Мьянма: обстрел города Тан Тланг

Более 160 строений в городе Тан Тланг на северо-западе Мьянмы (в том числе как минимум 2 церкви) пострадали в результате пожаров, вызванных обстрелами правительственных войск. Это самые масштабные на сегоняшний день разрушения в ходе продолжающегося конфликта между военной хунтой и противостоящими ей силами.

Армия захватила власть в феврале, отстранив избранное правительства Аун Сан Су Чжи, но не смогла подавить повсеместное сопротивление.