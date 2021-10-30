В Мексике вспоминают умерших COVID-19

Фотографии и сердечки... Мексиканцы отдают дань памяти десяткам тысяч умершим в результате пандемии. К этому мемориалу многие приходят в преддверии Дня мертвых, который в Мексике начинают отмечать в ночь на первое ноября. Корни праздника уходят в далекое доколониальное прошлое.

Роберто Риверо, арт-промоутер: "Вдохновение для этих инсталляций, и это действительно интересно, имеет отношение к Кодексу Мендосы. Мендоса - был первым вице-королем Новой Испании. В этих документах содержатся пояснения для короля Испании Карла V относительного того, как была устроена империя ацтеков".

В День мертвых, как правило, люди собираются в кругу семьи, посещают кладбища, и участвуют в уличных карнавалах. В 2003 году праздник получил и особый международный статус: ЮНЕСКО включила его в список нематериального культурного наследия человечества.