Первая встреча после разлада: Байден и Макрон пожали руки в Риме

Первая встреча после разлада: Байден и Макрон пожали руки в РимеКомментарии
Первый тет-а-тет после разлада. Президенты Джо Байден и Эммануэль Макрон встретились в Риме впервые после срыва крупного оборонного контракта между Австралией и Францией на строительство подлодок, который перехватил Вашингтон. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".
На встрече с Макроном Байден был вынужден оправдываться и сглаживать ситуацию с партнером по НАТО.
По словам Макрона, Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь нужно смотреть в будущее.
США, Великобритания и Австралия в середине сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.
В итоге Канберра разорвала оборонный контракт с Парижем на сумму более чем €50 млрд.