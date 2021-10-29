Первая встреча после разлада: Байден и Макрон пожали руки в Риме

Первый тет-а-тет после разлада. Президенты Джо Байден и Эммануэль Макрон встретились в Риме впервые после срыва крупного оборонного контракта между Австралией и Францией на строительство подлодок, который перехватил Вашингтон. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".

На встрече с Макроном Байден был вынужден оправдываться и сглаживать ситуацию с партнером по НАТО.

То, что мы сделали было неуклюжим. Это было сделано без изящества. Я находился под впечатлением, что определенные действия были предприняты, но этого не произошло. Но я хочу подчеркнуть, что Франция - чрезвычайно, чрезвычайно высоко оцениваемый партнер, и сама по себе сильна Джо Байден президент США

По словам Макрона, Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь нужно смотреть в будущее.

Для меня важно то, что в течение последних недель мы выработали несколько очень конкретных действий для укрепления партнерства в Сахеле. Это служит разъяснением того, что означает европейская оборона и как она полностью совместима с НАТО, что представляет из себя суверенитет Европы и как он важен для глобальной безопасности, и это чрезвычайно важное разъяснение Эммануэль Макрон президент Франции

США, Великобритания и Австралия в середине сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

В итоге Канберра разорвала оборонный контракт с Парижем на сумму более чем €50 млрд.