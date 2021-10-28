Москва карантинная: без шоппинга и на каникулах

В Москве начался частичный локдаун. На фоне роста показателей заболеваемости COVID-19 в российской столице закрываются кафе и рестораны — они смогут продавать еду только на вынос, прекратили работу магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Досрочно ушли на каникулы детские сады и школы, приостановлена работа салонов красоты и спортивных центров, а вместе с ними — автосервисов, химчисток и других предприятий бытовых услуг.

Из учреждений культуры работу продолжают только театры и музеи — они могут принимать посетителей с сертификатами о вакцинации, перенесённой болезни или отрицательном тесте на коронавирус. Запрещены массовые мероприятия, за исключением тех, что организуются по решению властей.

Ранее в рамках борьбы с эпидемией мэрия ввела режим домашней изоляции для москвичей старше 60 лет и горожан с хроническими заболеваниями, которые не были привиты или не переболели COVID-19.

Мэр Сергей Собянин объясняет необходимость ужесточения санитарных мер резким ростом заболеваемости. По его словам, ситуация в Москве развивается по худшему сценарию. Власти ожидают новые пиковые показатели распространения инфекции.

По последним данным правительственного штаба, за последние сутки в столице выявлены почти 8,5 тыс. новых случаев COVID-19. Умерли 95 человек. В целом в России вновь превышены прежние максимальные показатели смертности — жертвами пандемии стали ещё более 1100 россиян, а общее число умерших превысило 235 тысяч.