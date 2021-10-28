Израильские власти утвердили план строительства более 3 тысяч новых жилых домов на Западном берегу реки Иордан. Это первое решение о расширении еврейских поселений, принятое после смены правительства. Премьер-министр Нафтали Беннет неоднократно заявлял об исторических правах Израиля на Западный берег, Восточный Иерусалим и Голанские высоты.

Планы строительства жилья на спорных территориях одобрены, несмотря на недовольство США, а также протесты палестинской администрации. В американском Белом доме отмечали, что значительная часть новых домов в списках Земельного управления Израиля окажутся вне границ уже существующих жилых массивов. Противники строительства поселений обвиняют власти в обострении напряжённости в регионе.

Теперь все знают, что это не правительство перемен. Это правительство придерживается той же политики, что и Нетаньяху. Они хотят строить больше поселений, чтобы усилить оккупацию и лишить нас надежд на примирение. Хагит Офран движение Peace Now

Новые еврейские поселения на Западном берегу Иордана — один из наиболее сложных вопросов на переговорах об урегулировании палестино-израильского конфликта. В 2016 Совет безопасности ООН требовал прекратить строительство, однако правительство Израиля заявило, что не может выполнить эту резолюцию. Обе стороны противостояния считают Западные берег своей исконной землёй.