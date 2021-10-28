Корпорация Facebook становится Meta

Американская корпорация Facebook меняет название на Meta. Новым логотипом станет знак бесконечности, исполненный в синем цвете. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг на онлайн-презентации. Он объяснил, что новое название происходит от греческого слова, которое означает "после" и свидетельствует о том, что у бизнеса всегда есть пространство для развития.

"Чтобы выразить нашу сущность и наши планы, я с гордостью объявляю, что теперь мы называемся Meta, миссия компании остается прежней — объединять людей. Наши приложения и бренды не меняют названий. Мы остаемся компанией, которая создает технологии вокруг людей", — заявил Цукерберг.

Ранее в рамках презентации Цукерберг рассказал о концепции так называемой метавселенной, которая будет включать в себя элементы виртуальной и дополненной реальности.

В последнее время корпорация столкнулась со множеством скандалов, в частности, ее обвиняют в недостаточной борьбе с дезинформацией.