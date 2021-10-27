"Кризис верховенства закона": эксперт о мигрантах на белорусской границе

Европейские соседи отгораживаются от Беларуси: Литва начала установку четырехметрового забора, Польша также планирует возвести стену и увеличить расходы на оборону. Со вторника в Польше вступил в силу закон, позволяющий пограничникам оттеснять нелегальных мигрантов с территории страны. Правозащитные организации и ООН заявляют, что новый закон нарушает фундаментальное право убежища

Комментирует эксперт аналитического центра European Stability Initiative Жеральд Клаус: "С белорусской стороны мы имеем дело с диктатором, который готов позволить людям умереть на границе, готов заманить людей в свою страну, чтобы направить их к границе. В болотистой местности, в лесу уже очень холодно. Он не позволяет им уйти, а если Евросоюз начнет оттеснять мигрантов, то люди окажутся меж двух огней, все это выльется в смертельную гуманитарную трагедию".

По мнению наблюдателей, Брюссель должен поддержать страны Восточной Европы и в то же время дать понять нелегальным мигрантам, что эта поддержка не станет пропуском в Евросоюз.

"Мы наблюдаем глубокий кризис в верховенстве закона там, где оно наиболее необходимо, фундаментальные основы международного права нарушаются самой богатой группой демократией мира. Единственный выход из этой ситуации — найти человечные способы контроля, которые поддержит большинство", — говорит Жеральд Клаус.

В Брюсселе подчеркивают, что не финансируют строительство преград и барьеров. Соседи Беларуси называют миграционный кризис местью Минска за поддержку оппозиции.