В Брюсселе вспыхнула "классовая борьба": Uber против такси

Брюссельскую площадь рядом с учреждениями Евросоюза запрудили в среду такси сервиса Uber. К водителям примкнули и другие платформенные рабочие (это те, кто предоставляет свои услуги с помощью онлайн-платформ). Они пытались оказать давление на Еврокомиссию, которая намерена до конца года представить предложения об улучшении условий труда в гиг-экономике. В ней занято около 24 млн европейцев, у которых, кроме гаджетов, обычно нет орудий производства.

Левый евродепутат из Франции Лейла Шайби защищает этих пролетариев наших дней от эксплуатации электронных капиталистов:

"Платформы нашли способ наживаться на рабочих, как независимых, так и наёмных. Но сами эти трудящиеся страдают от недостатков того и другого статуса. Платформы привлекают самозанятых, чтобы снять с себя ответственность, а не чтобы взять на себя за них ответственность работодателя. "

В антагонизме с Uber находятся обычные таксисты, у которых более дешевый и удобный сервис отбивает хлеб. Подобно луддитам, они пытаются остановить цифровой прогресс. У этих "контрреволюционеров" в Брюсселе мощное лобби.

Активисты профсоюза такси Альберто Альваресу дважды удалось добиться изгнания из Барселоны онлайн-конкурентов. Он утверждает, что с помощью своих приложений водители Uber вздувают цены:

«Как только один поднимает цену, включается динамичное изменение тарифа, другие об этом узнают и тоже поднимает цену. Технология позволяет им наблюдают друг за другом и за корреляцией маршрутов. Это категорически запрещено, это ценовой сговор, картель. Алгоритмы также помогают им нарушать трудовые контракты".

"Аналоговые" таксисты требуют не позволить цифровому сервису, тем более амириканскому, добиваться принятия в Евросоюзе выгодных для себя законов. В отличие от них, онлайн-трудящиеся почти не имеют профсоюзной поддержки. У них до сих пор нет прав, в частности, на оплачиваемый отпуск и лечение.