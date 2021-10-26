Сбой в работе иранских АЗС: власти обвиняют в атаке хакеров

Иранские власти сообщают о кибератаке на автозаправочные станции страны.

Целью нападения стало государственное программное обеспечение, регулирующее продажу бензина населению по льготным квотам. Ни одна группировка хакеров пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Мотоциклист из Тегерана: "Я прождал у заправки несколько часов, но она так и не открылась. Куда бы я не поехал, нигде нет топлива".

В результате вероятного взлома системы снабжение топливом приостановилось на большинстве АЗС Тегерана.

Большинство иранцев полагаются на государственные субсидии на покупку бензина. Льготная цена за один литр составляет 15 000 риалов или около 25 рублей. Покупка топлива в обычном режиме обойдется клиентам в два раза дороже.