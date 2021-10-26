Кинофестиваль в Эль-Гуне: эволюция арабского кино

5-ый Кинофестиваль в Эль-Гуне организовал невероятную двухнедельную программу кинопоказов, мастер-классов и семинаров. Кульминацией кинофестиваля стала роскошная церемония награждения с красной ковровой дорожкой. Являясь важной платформой для арабского кино, ежегодное мероприятие также привлекает для участия талантливых международных кинематографистов.

В этом году мероприятие было под угрозой срыва. Всего за 24 часа до открытия фестиваля в главном конференц-зале Plaza произошел сильный пожар. Лучшие представители арабского кинематографа съехались в Эль-Гуну, чтобы показать, как он прогрессировал за последнее время.

Мохамед Хефзи — продюсер фильма "Перья", который получил приз за лучший арабский повествовательный фильм на церемонии закрытия. По его словам, мир арабского кино стремительно развивается как в плане художественных, так и документальных фильмов.

"Сейчас мы чувствуем большую поддержку арабского кино благодаря новым фестивалям и новым фондам. Мы также видим, как в Саудовской Аравии зарождается новая индустрия, и аудитория, которая довольно огромна не только с точки зрения населения, но и с точки зрения увлеченности кино и способности вкладывать деньги в искусство".

В интервью Euronews он также упомянул, что это открывает рынок для большей аудитории.

"Так что сейчас самое время быть режиссером или создателем контента с Ближнего Востока", — сказал он.

По мнению, египетской актрисы Сары Абдулрахман, за последние 10 лет в арабском кино произошел настоящий взлет.

"Сейчас создается много небольших, более коротких форматов, и это прекрасно для индустрии, потому что это означает, что есть больше продуктов и больше историй, которые можно рассказать".

Арабское кино имеет устойчивую репутацию разрушающего барьеры и стереотипы, а иногда и делающего политические заявления. Многие страны также пережили всплеск кинопроизводства после обретения независимости.

Семейная драма "Коста-Брава, Ливан", действие которой разворачивается на фоне климатического кризиса, получила "Зеленую звезду" Эль-Гуны и премию ФИПРЕССИ.

Ливанская актриса Юмна Марван, играющая роль Алии, сказала, что съемки фильма стали для нее катарсисом, поскольку она до этого покинула Ливан из-за нестабильности в стране.

"Я приехала сниматься в фильме, и это было буквально мое возвращение в свою страну и необходимость столкнуться с реальностью героя", - добавила она,

"Так что все это путешествие после взрыва было нужно, чтобы вернуться в Ливан и быть с народом. Это было самым важным. Я думаю, что фильм проливает свет на многие вещи, которые происходят в стране, но он также очень глобальный в том, что он пытается сказать".

Фильм "Капитаны Заатари" - это история о двух друзьях, сирийских беженцах в лагере, мечтающих стать футболистами. Получив награду за лучший арабский документальный фильм, египетский режиссер Али Эль Араби сказал, что это вызвало бурю эмоций у всей команды.

"Эта награда не только для меня, но и для многих тысяч и тысяч беженцев по всему миру. И я счастлив, потому что я нахожусь в своей родной стране, и все люди посмотрели и полюбили фильм и оставили мне потрясающие отзывы".

Участники фестиваля сошлись во мнении, что в арабской киноиндустрии происходит большая работа, но требуется больше поддержки на местном уровне.

Британско-египетский актер Амир аль-Масри сказал, что хотел бы видеть больше платформ, которые помогают начинающим режиссерам и сценаристам и воспитывают новые таланты.

"Они делают это, но я бы хотел, чтобы этого было больше. Не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире".

Продюсер фильма "Перья" Мохамед Хефзи сказал Euronews, что в будущем хотел бы видеть больше поддержки арабского кино и независимых кинематографистов со стороны правительств своих стран. Он отметил, что хотел бы, чтобы фильмы успешно шли и за пределами фестивалей.

"С коммерческой точки зрения, с точки зрения того, что зрители принимают его, например, то, что произошло с "Паразитами", этим замечательным фильмом из Южной Кореи. Я имею в виду, что мы хотели бы иметь еще один фильм, который сделает что-то подобное".

Он также добавил, что хотел бы развить недавний успех и продвинуть арабское кино дальше.

"Я думаю, это следующий шаг. И я надеюсь, что с увеличением количества фильмов и созданием более качественных фильмов это произойдет в ближайшее время".