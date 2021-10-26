Передаёт Йона Каллгрен, корреспондент Euronews:

– На границе между Польшей и Германией сейчас такая ситуация. Полиция проводит выборочные проверки, досматривая каждый десятый или пятнадцатый автомобиль. Полицейские просят остановиться и проверяют удостоверения личности, а также смотрят, нет ли пассажиров на задних сидениях и так далее. Ищут, конечно, мигрантов. Тех, кто прибыл в Беларусь из Афганистана или Ирака – практически по приглашению правительства страны и президента Лукашенко. И им было сказано двигаться в ЕС.

Многие уже пересекли белорусско-польскую границу, затем пересекли Польшу и теперь добрались до этой границы.

Полиция заявляет, что каждый день задерживает здесь от 80 до 100 человек. Но проверки осуществляются только выборочно и только в очевидных местах, таких как это... По словам полицейских, они не имеют представления о точном числе пересекающих границу нелегальных мигрантов, для которых весь Европейский союз теперь открыт. Они уже вошли в Евросоюз.