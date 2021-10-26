Германия: промышленность страдает из-за сбоя в цепочке поставок

Гигофабрика под Берлином - новейший автомобильный завод, открытый американской компанией Tesla. Здесь будут изготавливать электрический кроссовер Model Y для европейских клиентов. В концерне надеются запустить производство до конца нынешнего года. Однако Tesla, как впрочем и немецкие автомобильные компании, может столкнуться с рядом сложностей. Прежде всего речь идет о нарушении глобальных цепочек поставок.

Фолькер Тейер, Торговая палата Германии: "Проблема действительно очень серьезная. Представители восьми из десяти компаний в каждом секторе нам сообщают о том, что они испытывают трудности, и уже пострадали. Более того, и это особенно тревожит, почти каждому второму предприятию из-за проблем с доставкой необходимых материалов (сырья, промышленных товаров), пришлось отказаться от контрактов или замедлить производство".

Сбои в цепочках поставок сдерживают деловую активность в крупнейшей экономике Европы.

Фолькер Тейер, Торговая палата Германии: "Экономика Германии, как никакая другая национальная экономика аналогичного масштаба, теснейшим образом связана с мировым рынком и является экспортно-ориентированной. Наша экспортная квота составляет почти 50% от Внутреннего валового продукта. В Японии, например, этот показатель не достигает и 20%. Так что, конечно, в сложившейся ситуации мы оказались уязвимыми".

Германию нередко называют экономическим двигателем Европы. Здесь ждали, когда коронавирус ослабит хватку..... надеялись, что как только это случится, двигатель снова заработает на полною мощность. Но проблемы с цепочкой поставок, подбросили в мотор песка.

Фолькер Тейер, Торговая палата Германии: "Пробки" в поставках - большая проблема для нашего восстановления. Да, процесс восстановления идет , но значительно медленнее, чем это могло быть".

Предсказать, когда прекратятся перебои с поставками, трудно. Эксперты не исключают, что кризис может продлиться и в следующем году.

Йона Каллгрен, Euronews: "Промышленное производство и экспорт имеют огромное значение для экономики Германии. Ухудшение ситуации с поставками ставит под угрозу всю немецкую экономику. С ситуацией придется справляться не только производителям, но и новому правительству страны".