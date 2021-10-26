Злоупотребления аграрными фондами Евросоюза в Словакии

Убийство три года назад журналиста Яна Куцяка пролило свет на теневые махинации с аграрными фондами Евросоюза в Словакии. Теперь депутаты Европарламента призывают к дальнейшему расследованию нецелевого использования общих средств ЕС в этой стране. Поводом для новой тревоги стал доклад Европейского агентства по борьбе с мошенничеством OLAF. Его предоставила в Брюсселе одна из директоров агентства Маргарет Хофманн:

«Все три наших расследования были завершены 2020 году. Они подтвердили факты прямых выплат, выявленные в результате работы убитого журналиста Яна Куцяка».

В двух расследованиях OLAF обнаружены допущенные словацкими властями нарушения в расходах на сельское хозяйство, которые могут быть просто административными ошибками. Чешский депутат от "зелёных" Микулаш Пекса предполагает, что фермеры неправильно подавали заявки на субсидии, а им их неправильно оформляли:

«Землевладение в Словакии хаотично. Трудно установить, кому принадлежат угодья, и кто имеет право получать деньги за их возделывание.”

В апреле после периода политических потрясений было приведено к присяге новое правое правительство Словакии. Министр сельского хозяйства Самуэл Влчан уверяет, что при нём финансы Евросоюза используются безупречно:

«С тех пор, как я вступил в должность, любые проблемные платежи прекратились”.

Депутат от правых партий Словакии связывает часть выявленных ошибок с некомпетентностью их предшественников социалистов. Михал Визик опасается, что истинные масштабы злоупотреблений могут быть шире, чем было установлено:

«В течение 12 лет предыдущее правительство было вовлечено во многие мошеннические действия, включая, вероятно, убийство Яна Куцяка и его невесты, которое стало кульминацией этих событий. По моему убеждению, нужно всё это тщательно расследовать, чтобы получить реальную картину. Но я боюсь того, что мы увидим в конце ».

В 2020 году Словакии пришлось выплатить 66 млн евро за разбазаривание сельскохозяйственных фондов ЕС. Евродепутаты очень хотят узнать, не повторяется ли такая ситуация.