Встреча министров энергетики ЕС усилила разногласия

Министры энергетики Евросоюза пытаются найти выход из энергетического кризиса. Чтобы облегчить его тяготы для бизнеса и граждан, страны-члены согласны сократить налоги и увеличить государственную помощь. Но долгосрочные решения видятся по-разному. Южане во главе с Испанией предлагают Брюсселю закупать для всех газ, как он это делал с вакцинами. Этот вариант отвергает хозяин встречи министр энергетики Люксембурга:

«На оформление совместных закупок уйдут многие годы. А когда газ поступит, куда его закачивать, где его хранить? - сказал Клод Турмес. - Так что возникают сложные вопросы. Поэтому я думаю, что испанское правительство обещает слишком много. "

Франция и Испания выступают за реформу энергетического рынка. Предлагается сделать цены на газ и электричество более независимыми друг от друга. А девять стран, включая Германию, Ирландию и Нидерланды, считают, что дефицит энергоносителей носит временный характер. Еврокомиссар по энергетике ожидает, что если ничего резко не менять, то рыночные силы сами всё урегулируют:

«Изменение нынешней модели повергнет риску предсказуемость рынка, нашу конкурентоспособность и переход к чистой энергии, - сказала Кадри Симсон. - Нынешняя рыночная модель обеспечивает постоянное соответствие спроса и предложения. Это очень важно для безопасности поставок».

Еще одна долгосрочная цель — преодолеть зависимость Евросоюза от чужих энергоносителей за счет развития собственных источников энергии, которые должны быть зелёными. Франция предлагает в таком качестве атомные электростанции, но другие страны не хотят радиоактивных отходов от них. Вице-премьер Чешской Республики выступает за комплексный подход:

«Будущая энергическая смесь должна быть сбалансированной. В неё войдут такие стабильные источники, как ядерные, как газ в переходный период, и, конечно же, возобновляемые источники, - сказал Карел Гавличек. - Движение к декарбонизации должно быть тщательно спланировано».

Накануне мирового саммита по изменению климата усилились также трения между странамии ЕС по поводу экологической политики. Они собираются обсудить, в частности, повышение налогов на загрязняющее топливо.