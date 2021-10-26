Глобальная спецоперация в даркнете: арестованы 150 человек

150 человек арестованы в результате глобальной спецоперации по борьбе с контрабандой в даркнете. Одно из самых крупномасштабных расследований в истории Европола при содействии властей США было направлено против участников незаконной торговли на платформе DarkMarket, деятельность которой была прекращена в начале года.

Спецоперации были проведены в ряде европейских стран, включая Германию и Францию, а также в Австралии и США. Изьяты миллионы евро в цифровой валюте и биткоинах, наркотик и оружие.

67 человек арестованы в США, 47 в Германии, 24 в Великобритании. В Европоле заявляют, что многие из задержанных были целями особой важности.

В Италии закрыты несколько платформ нелегальной торговли, на двух из которых были размещены 100 тысяч объявлений. Расследование Европола стало продолжением рейда немецкой полиции против платформы DarkMarket, которой управлял гражданин Австралии.