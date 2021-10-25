Кризис в текстильной промышленности: одежда может подорожать

Дефицит сырья, рост цен на энергоносители и другие проблемы. В Португалии, как и ряде других стран Европы, производители текстильных изделий опасаются усугубления кризиса, который может обернуться банкротством для бизнесменов и безработицей для сотрудников. Затраты на производство значительно выросли. В цепочках поставок царит хаос.

Руи Мартинс, президент компании Inovafil: "Доставка сырья из Китая сейчас стала в десять раз дороже. Не в два раза, я подчеркиваю, а в десять. К тому же на это требуется два, три, а то и четыре месяца, и мы не знаем, где находится товар и, когда он придет" .

За электроэнергию в летние месяцы португальским фабрикам пришлось платить на сотни тысяч евро больше чем в тот же период прошлого года. Цена хлопка, столь необходимого для сектора, за последние двенадцать месяцев увеличилась более чем на семьдесят процентов. Бизнесмены обращаются за помощью к властям.

Джоаким Алмеида, президент компании JF Almeida: “Буквально все сырье, необходимое для производства полотенец подорожало. Наше правительство должно снизить налоги, иначе нам придется закрывать предприятия и мы окажемся в глубочайшем кризисе".

По словам владельцев текстильных фабрик, увеличение потребительских цен неизбежно как на домашний текстиль, так и одежду класса люкс, произведенную в Португалии для известных брендов.