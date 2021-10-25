Япония — в авангарде водородной энергетики

В городе Кобе водород отапливает и вырабатывает электроэнергию для больниц, спортивных клубов и поездов. Всё это в рамках национальной программы перехода к “водородному обществу”. Япония была первой страной мира, сформулировавшей в 2017 г. водородную стратегию. С её помощью она рассчитывает к 2030 г. сократить выбросы парниковых газов на 46% и достичь углеродной нейтральности к 2050 г., ведь водород при сгорании превращается просто в пар.

Но принципиально важно то, как производится сам водород. При его выработке и угля и природного газа вырабатывается CO2, который приходится улавливать и хранить. Крупнейший научно-испытательный центр производства “зелёного” водорода FH2R построен недалеко от атомной электростанции Фукусима.

По словам генерального директора бюро топливных элементов и водородной технологии FH2RЭидзи Охира, на этом предприятии изучаются методы производства водорода без выбросов углекислого газа, используя максимальным образом источники возобновляемой энергии. “Зелёный” водород получают с помощью электролиза воды, в результате которого выделяются кислород и водород. Ни на одном из этапов производственной цепочки CO2 не выделяется.

Водород используется в топливных элементах для автомобилей и домов уже более 10 лет. Но в будущем его доля среди энергоресурсов должна увеличиться. “Для достижения углеродной нейтральности, — уверен Эидзи Охира, — водород будет использоваться не только при производстве электроэнергии, но также в качестве топлива в автомобилях и на промышленных предприятиях, вместо углеродосодержащего горючего. Но для того, чтобы использовать водород в качестве обычного топлива, нужно снизить его стоимость. В Японии мы поставили целью довести стоимость водорода до нынешней стоимости ископаемого топлива где-то к 2050 г.”

Один из способов снижения цены — нарастить производство за границей, то есть сделать водород доступным для импорта. Цепь поставок водородной энергии в Кобе использует водород, произведённый в Австралии, а затем доставленный в Японию.

Промышленный концерн Kawasaki Heavy Industries первым организовал морские перевозки водорода. Он охлаждается до температуры -253°С и перевозится до потребителя в сжиженном виде. Танкер Suiso Frontier будет довозить груз из Австралии до Японии за 16 дней. Исполнительный директор концерна Мотохико Нисимура говорит, что для регулярных перевозок сжиженного водорода понадобится построить суда в сто раз более грузоподъемные, чем Suiso Frontier.

Кроме того разрабатывается еще одна составляющая терминала для сжиженного водорода — специализированное хранилище. “Хранилище нужно тоже сделать как можно больше, — считает Мотохико Нисимура. — Бак, который находится здесь, второй в мире по размеру. Но когда речь пойдёт о регулярных перевозках, понадобится бак в 20 раз больше этого. Сейчас мы разрабатываем вместо шарообразных цилиндрический плоскодонный бак похожий на тот, который используется при перевозке сжиженного природного газа. Используя такие баки, мы снизим издержки”.