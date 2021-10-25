Школа гостеприимства для менеджеров широкого профиля

Школа гостиничного менеджмента Лозанны насчитывает уже 128 лет. Это — старейшая и самая престижная школа гостеприимства в мире. Но и она встала на путь реформирования своей образовательной модели. Первый символический шаг в этом направлении был сделан с помощью смены названия. Теперь это EHL Hospitality Business School.

Студентам теперь предлагается приобретать знания и умения с помощью таких инновационных методик как игры-симуляторы и прохождение стажировок во внеучебное время. А успехи школы в области гостиничного менеджмента позволяет ей обучать молодых специалистов, собирающихся работать в других отраслях сферы услуг.

По словам главы института Мишеля Рошат: “Это позволит нам передать ценности швейцарской гостиничной отрасли в другие сферы экономики: например, финансовым и страховым компаниям, которые тоже контактируют напрямую с клиентами”.

Это частный швейцарский вуз отныне будет применят более персональный подход к студентам, позволяя им раскрывать свой творческий потенциал. По словам главы школы, обучение будущих руководителей доброжелательности принесёт добрые плоды:

“Сейчас образовательная система больше обращает внимание на результаты, на их количество. Но ценности, человеческие ценности — чрезвычайно важны. Если они у вас есть, результаты появятся автоматически”.

В настоящее время почти половина выпускников этого вуза работают не в гостиничном бизнесе, а в других секторах экономики. Это значит, что работодатели во всём мире ценят навыки, приобретенные в ходе обучения по этой программе обучения.

“Наша образовательная философия заключается в следующем: — объясняет Инес Блаль, исполнительный ректор школы, — нужно делать всё необходимое, чтобы достичь цели и стать руководителем. Наши студенты должны стать профессионалами, никогда не прекращающими учиться. Обучение не заканчивается в 23 года с получением диплома бакалавра. Нужно и после продолжать развивать свои навыки”.

Здесь обучаются 3000 студентов 120 национальностей и каждый класс здесь представляет собой целый микрокосм. Иоанна Топличану — румынка. Хотя в центре её интересов — гостиничное дело, она быстро поняла, какие возможности открывает овладение навыками управления:

“Менеджеры должны уметь разговаривать с людьми. Они должны уметь оценивать ситуацию и самостоятельно руководить командой. Именно этому нас и учат в гостиничной школе: как взаимодействовать, как оставаться человеком, как не потерять контакт с людьми”.

Выпускница школы Натали Зейлер сейчас возглавляет гостиницу Beau-Rivage Palace в Лозанне, показывая пример преданности делу, которому она обучалась в студенческие годы. По её словам, ей пригодились знания опыт, полученные в институте:

”Когда вы попадаете на рынок труда, вы уже имеете представление о том, как работают гостиницы. Можно хотеть управлять гостиницей, но, если вы не знакомы с организационным стороной, сделать вы это не сможете. А в гостиничной школе вас этому научат”.

В этом выставочном зале в Лозанне мы познакомимся с еще одной возможностью трудоустройства для выпускников школы. Николя Фрейдигер заинтересовался вопросами экономики замкнутого цикла и создал свой стартап по производству часов из утилизируемых материалов:

"Получив диплом, я рассматривал несколько вариантов работы и не только в гостиничном деле. По-моему, идея предоставления услуг — более широкая в 2021 г., она не ограничивается гостиничным делом. Работу можно найти и в других сферах. Моё образование мне очень помогает и в экосистеме часового дела”.

В группу EHL в настоящее время входят 3 школы, две из которых находятся в Швейцарии: в Лозанне и Кур-Пассуге. В Лозанне реализуется масштабный проект по расширению кампуса. Еще один институт открылся в Сингапуре, где наблюдается значительный спрос на специалистов в области гостиничного дела.