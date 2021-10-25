Мюнхен: приговор стороннице террористов

Суд в Мюнхене приговорил сторонницу террористов к 10 годам тюремного заключения за преступление против человечности и соучастие в убийстве пятилетний девочки.

Принявшая ислам гражданка Германии Дженнифер Вениш присоединилась к запрещенной в России группировке ИГИЛ и в 2014 году отправилась в Ирак, где, руководствуясь идеологическими мотивами, вышла замуж за джихадиста.

По данным следствия, супруги захватили в рабство девочку-езидку. Однажды муж обвиняемой приковал ее цепью во дворе на палящем солнце, после чего ребенок умер от жажды

В материалах дела указывается, что Вениш была сотрудницей созданной экстремистами полиции нравов в Мосуле и Фаллудже.

30-летняя немка отрицает свою вину. Она была арестована в Турции в 2015 году и экстрадирована на родину. Судебный процесс по делу ее мужа, иракского боевика Тахи аль-Джумайли, проходит во Франкфурте, вынесение приговора ожидается в следующем месяце.