Западные послы остаются в Турции

Президент Турции решил не приступать к выдворению десяти западных послов, поскольку, по его словам, они пошли ему на уступку. В субботу он объявил, что дипломаты из 10 стран, включая США, Германию и Францию, должны быть высланы после того, как они призвали освободить из тюрьмы турецкого правозащитника Османа Кавалу. В понедельник Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что они отступили, а он передумал:

"Сегодняшними заявлениями послы отказались от своих нападок на нашу судебную систему и страну. Эти послы сегодня отметили, что они соблюдают статью 41-ю Венской конвенции о дипломатических сношениях. Надеюсь, впредь они будут более осторожны в своих замечаниях, затрагивающих турецкий суверенитет ".

Но бывший европейский дипломат Марк Пьерини Евросоюза полагает, что, создавая образы врагов, Эрдоган пытается отвлечь внимание от внутренних проблем своей страны:

«Если присмотреться, то видно, что турецкая лира неуклонно постоянно падает из-за политики, навязанной президентом. Для него очень плохи опросы общественного мнения, проводимые его партией, а также националистическими партнёрами по коалиции. В стране большая напряженность. Есть такой многовековой рецепт: "когда что-то внутри портится, наносите удар снаружи". Это то, что произошло в субботу ».

Послы, которых президент угрожал объявить personae non gratae (нежелательными лицами), представляют союзников Турции по НАТО и её важнейших торговых партнёров. Эрдоган может подробнее изложить им свои претензии и предложения на Саммите "Большой двадцатки" в предстоящие выходные.