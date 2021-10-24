Россия провела учения на афгано-таджикской границе

Таджикистан и Россия провели совместные с партнёрами по ОДКБ учения близ границы с Афганистаном. Военные отрабатывали взаимодействие при проведении операций по противодействию террористам. Согласно легенде учений, колонны боевиков проникли через границу на таджикскую территорию, а силы Организации договора о коллективной безопасности дали совместный отпор.

Здесь отрабатывались вопросы уничтожения террористических групп, незаконных вооружённых формирований, которые, согласитесь, реально существуют, и это непосредственно угроза как для наших стран, так и для самого Афганистана. Станислав Зась генеральный секретарь ОДКБ

По сценарию, технику противника обнаружили два самолёта ВВС Таджикистана, после чего в район учений перебросили пограничников и спецназ ОДКБ.

Манёвры координировал командующий российским Центральным военным округом Александр Лапин. Ранее официальная Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с ростом террористической угрозы в странах региона после вывода из Афганистана сил НАТО. На этом фоне Россия провела уже целую серию антитеррористических учений в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.