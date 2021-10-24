Папа Франциск призвал мировое сообщество найти долгосрочные решения миграционных вопросов

Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане вновь обратился к мировому сообществу с просьбой найти долгосрочные решения миграционных вопросов в Ливии. Понтифик призвал верующих молиться за тех, кто нуждается в помощи.

Франциск, папа римский: "Я выражаю солидарность с тысячами мигрантов, беженцев и теми, кто нуждается в защите в Ливии. Я никогда не забываю о вас, я слышу вашу мольбу и молюсь за вас. "Очень многие из этих мужчин, женщин и детей подвергаются жестокому насилию. Я еще раз прошу международное сообщество сдержать обещания по поиску общих, конкретных и долгосрочных решений для управления миграционными потоками в Ливии и во всем Средиземноморье".

В минувшие воскресенье и понедельник в Средиземном море экипаж судна гуманитарной организации Sea-Watch провел в общей сложности не менее семи спасательных операций. На борт были взяты свыше 400 терпящих бедствие мигрантов. Лишь неделю спустя беженцев начали высаживать в сицилийском порту Поццалло.