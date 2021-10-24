Мексика: марш мигрантов

Несмотря на столкновения с полицией, порядка 6 тысяч мигрантов - гаитяне, а также граждане Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, продолжают путь из мексиканского города Тапачула к столице страны Мехико. Там они намерены обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях. В августе президент Мексики заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки, отметив при этом, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны.