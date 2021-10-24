В Колумбии задержан известный наркобарон Дайро Усуга

В Колумбии задержан главарь преступной группировки "Клан залива" Дайро Усуга по прозвищу Отоньель. Усуга был взят в муниципалитете Некокли на северо-западе страны в ходе спецоперации, которую провели совместно полиция и военные. Ранее США предложили награду в размере 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту Усуги.

Факт поимки наркобарона подтвердил президент страны Иван Дуке: "Это самый мощный удар, который был нанесен по наркоторговле в нынешнем веке в нашей стране. По значимости этот удар лишь сравним с падением наркобарона Пабло Эскобара в 90-х годах прошлого века".

Дуке отметил, что в отношении Усуги действуют запросы об экстрадиции, в том числе в США. "Мы будем работать с властями, чтобы добиться этой цели, но так, чтобы это не помешало пролить свет на преступления, совершенные в нашей стране", - добавил президент.

"Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей, торговлей людьми, незаконной добычей золота и вымогательствами. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в государстве.