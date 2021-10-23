В Таджикистане прошли совместные с РФ военные учения

Хочешь мира, готовься к войне. В Таджикистане прошли совместные с Россией военные учения.

Цель - повышения боевой готовности войск обеих стран в случае угрозы от соседнего Афганистана. Страну с середины августа контролирует террористическое движение "Талибан" (запрещенное в России).

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что "решение о проведении комплексных крупномасштабных учебных мероприятий было принято на фоне резкого изменения ситуации в соседнем Афганистане".

Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ:

"Талибан будет стремиться вытеснить со своей территории или уничтожить все про-ИГИЛ бандформирования, чтобы остаться у власти, поэтому не исключается вариант, что Талибан вытеснит на территорию Таджикистана __тех самых боевиков ИГИЛ".

По данным Кремля, на севере Афганистана их не менее 2000.

На этой неделе в Москве прошли переговоры талибов с руководством российского МИДа. В Кремле встречу объясняют желанием понять ситуацию в Афганистане и дальнейшие намерения талибов.