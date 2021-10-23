В Осло открылся новый музей Эдварда Мунка

13 этажей, 28 тысяч экспонатов и панорамный ресторан с видом на Осло-фьорд: в пятницу в норвежской столице открылся новый музей Эдварда Мунка. Новое здание — в пять раз больше, чем предыдущее; кроме выставочных залов в нем помещаются магазин, библиотека и пространство для перформансов и мастерских.

«Сегодня мы празднуем начало новой жизни Мунка», — заявил на церемонии открытия король Норвегии Харальд V.

Эдвард Мунк — один из первых представителей экспрессионизма. В своем творчестве он исследовал темы тревоги, страхов, страданий и эмоций вообще. Его самая знаменитая картина «Крик» также представлена на выставке. Кроме того, в музее можно увидеть «Мадонну», «Танец жизни», «Поцелуй» и многочисленные автопортреты художника.

Мать Эдварда Мунка умерла от туберкулеза, когда ему было всего лишь пять лет. Позже от этой же болезни скончалась и его сестра. Утрата наложила трагический отпечаток на всё творчество мастера.

Эдвард Мунк умер в возрасте 80 лет, не женатым и без детей. Все свои работы он завещал городу Осло.