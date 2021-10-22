К Чёрному Христу на коленях

В городе Портобелло на побережье Панамы проходит ежегодное паломничество, или фестиваль Чёрного Христа. Верующие поклоняются здесь католической реликвии — статуе Иисуса Христа в церкви Иглесия-де-Сан-Фелипе. Считается, что деревянная статуя "Кристо Негро" была найдена на берегу несколько веков назад. К церкви люди идут пешком, а последние 1,5 километра проползают на коленях, читая молитвы. Местные жители приписывают Чёрному Христу множество чудесных деяний.
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