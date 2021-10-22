Второй день Саммита ЕС: Беларусь и хакеры

На второй день участники встречи в верхах Евросоюза осудили Беларусь за направление в него мигрантов. В итоговом документе говорится, что ЕС готов и дальше противостять гибридным атакам белорусского режима, среди прочего, посредством дальнейших ограничительных мер.

Новый канцлер Австрии назвал это циничной политикой Александра Лукашенко. Александр Шалленберг поддержал идею строительства на литовской границе стены, хотя и сказал, что он не переваривает слово «стена», и заплатить за неё должен весь Евросоюз.

А премьер-министр Ирландии назвал Беларусь "мерзким" государством и призвал ввести против неё новые санкции, в том числе авиационные. С другой стороны, тот же Микал Мартин заявил, что нужно соблюдать действующие контракты о лизинге Беларуси европейских лайнеров, которыми в неё и доставяют мигрантов для переправки на Запад. Некоторые его коллеги увидели в этом нежелание Дублина нести финансовые потери.

По поводу белорусской ситуации премьер-министр Люксембурга сказал, что Россия играет в ней роль, которую нельзя игнорировать. Ксавье Беттел добавил, что если ЕС примет в этой связи какие-то меры, то они должны соответствовать правам человека.

В пятницу на Саммите также решался вопрос, как ответить на кибератаки, которым подвергаются политики от Германии до Польши, Литвы и Латвии. Назван конкретный агрессор — хакерская группа Ghostwriter, связанная, как сообщили лидерам, с российской разведкой.